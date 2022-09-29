Сменные вкладыши для AirPods Pro 2 влияют на качество звука

29.09.2022 00:15

Звучание наушников AirPods Pro 2 зависит от того, какие сменные вкладыши использовать. Те, что шли в комплекте с AirPods Pro, не подходят для AirPods Pro 2 – звук будет хуже.

Так утверждает сам производитель; соответствующий текст опубликован в разделе «Поддержка» на сайте компании. Каждый вид силиконовых вкладышей предназначен для использования только с одной моделью наушников, специально для которой и был разработан. Разница между ними – в размерах ячеек сетки; у вкладышей для наушников первого поколения ячейки мельче. Как это влияет на качество звука, неизвестно – какие-либо обоснования или технические выкладки отсутствуют. Казалось бы, звукоинженерам Apple виднее (или правильно сказать «слышнее»?)… Однако кое-кто из независимых экспертов уже провёл сравнительное прослушивание, заменив вкладыши для AirPods Pro второго поколения на те, что использовались в более ранней модели. И… не заметил особой разницы в звучании наушников. Возможно, лабораторное оборудование может выявить некоторые различия, но человеческое ухо вряд ли на это способно.

Напомним, что AirPods Pro первого поколения продавались в комплекте со сменными вкладышами трёх размеров: маленькими, средними и большими. Владельцы AirPods Pro 2 получают уже четыре пары вкладышей: к размерам S, M и L добавились силиконовые накладки XS (extra small), самого малого размера. Для тех, кто не уверен, вкладыши какого размера ему подходят, Apple предлагает пройти тест Ear Tip Fit, подключив наушники к смартфону и выбрав соответствующий пункт меню. Кстати, есть вероятность, что для левого и правого уха придётся использовать вкладыши разного размера.



