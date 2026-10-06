Сместить взгляд предлагает Silent Pound

06.10.2026 17:01

На выставке Audio Video Show, которая будет проходить в Варшаве с 23 по 25 октября, компания из Литвы Silent Pound покажет свой новый флагманский громкоговоритель Parallax. Словом «параллакс» обозначается эффект визуального смещения объекта, на который мы смотрим, при изменении точки наблюдения. Создатели акустической системы говорят, что закладывали в название двойной смысл: с одной стороны, оно говорит о грядущих в перспективе изменениях, с другой – предлагает услышать хорошо знакомую музыку по-новому.



Parallax – пассивная 3,5-полосная акустическая система с контролируемой направленностью звучания: этот подход сначала был реализован в фирменных Challenger и Bloom, а теперь подвергся усовершенствованию. Производитель заявляет, что излучение контролируемо во всём диапазоне частот, включая нижние, и большая часть акустической энергии направляется в сторону слушателя. Это снижает влияние отражений от стен и объектов, расположенных в комнате для прослушивания, и позволяет сохранить более согласованный тональный баланс и цельный стереообраз в любом помещении. Четыре 15-дюймовых басовика расположены в конфигурации folded-dipole; среднечастотников тоже четыре – они окружают расположенный по центру компрессионный драйвер с рупорной нагрузкой. Эту схему в компании называют «виртуальным коаксиальным источником излучения». Заявленный частотный отклик: 24 Гц - 20 кГц ±3 дБ, предельная чувствительность: 91 дБ / 1 Вт.



Parallax можно использовать с одним усилителем или переключать в режим би-ампинга: в последнем случае чувствительность СЧ/ВЧ-секции возрастает до 97 дБ, а нижнечастотной – не меняется.