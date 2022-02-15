Смотрите телевизор перед сном

15.02.2022 12:41

Результаты недавнего исследования говорят о том, что смотреть ТВ перед сном, вопреки распространённому мнению, полезно. До сих пор было принято считать, что просмотр ТВ-программ, взаимодействие с экраном смартфона и пр. необходимо прекратить как минимум за час до сна – в противном случае заснуть будет тяжело, и мозг не сможет как следует отдохнуть за ночь. Однако выясняется, что такое мнение ошибочно.



На самом деле многое зависит от того, как именно мы используем цифровые устройства для просмотра видеоконтента. Об этом говорят результаты недавнего исследования, опубликованные в издании Journal of Sleep Research. В исследовании приняли участие 58 человек. Они должны были записывать, что именно видели на экране (ТВ-шоу, подкаст, текст книги и т.д.), где проходил просмотр (непосредственно в постели или, например, в гостиной), и присутствовала ли в их действиях многозадачность (например, пролистывание экрана смартфона во время просмотра телевизора). Перед сном испытуемые включали энцефалограф, расшифровки записей которого помогли получить более точную информацию о качестве сна.



Учёные обнаружили, что использование мультимедиа непосредственно перед засыпанием способствовало более быстрому засыпанию и большей общей продолжительности сна – но только в том случае, если просмотр не занимал много времени и не сопровождался другими действиями, например, отправкой текстовых сообщений и просмотров постов в соцсетях. Иными словами, можно посмотреть телевизионную программу или подкаст, лёжа в постели – но недолго; это сделает ваш сон более крепким. Но полезный эффект исчезнет, если просмотр затянется…