Сними наушники, надень очки

03.03.2021 11:20

Непонятно? Всё просто: компания Fauna выпускает очки, которые не только защищают глаза от солнца и экранных бликов, но и выполняют роль наушников: в них можно слушать музыку или аудиокниги и принимать телефонные звонки. Управляется чудо-устройство касанием или голосом.



В ассортименте представлены четыре модели: две – с фильтром синего цвета, две – солнцезащитные (с полузатемнёнными и затемнёнными стёклами). Они поддерживают подключение по Bluetooth 5.0 (радиус действия до 10 м) и совместимы с айфонами (от «пятёрки» и выше) и смартфонами на базе Android 6.0 и выше. Специальное приложение для их использования не требуется. В регулируемые по длине дужки встроены два двухполосных аудио модуля; каждый состоит из запатентованного микродинамика MEMS, электродинамического вуфера и сенсорной панели. АЧХ: 250 Гц – 20 кГц. Кроме того, в правую дужку встроены два микрофона. Утечка звуков сведена к минимуму: их слышит только владелец очков. При этом ушной канал остаётся свободным; значит, внешние звуки тоже хорошо слышны, и пользователь может чувствовать себя в безопасности.



Вес устройства – 50 г, футляра – 196 г. В комплект поставки входит защитный/зарядный футляр, рассчитанный на четыре подзарядки, а также кабель USB-С и чистящая салфетка. В режиме stand by одной зарядки хватает на 20 часов, в режиме прослушивания и телефонных разговоров – на четыре часа. Очки защищены от пыли и влаги (IP52), небольшой дождик им не страшен. По умолчанию стекло без диоптрий, но в очки можно установить и линзы, выписанные окулистом. Цена в Европе и США: 249 евро и 299 долларов соответственно.