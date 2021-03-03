ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

HI-FI & HIGH END SHOW переносится

Организаторы выставки Hi-Fi & High End Show объявили о переносе выставки на 2021 год. В Москве как...

Сними наушники, надень очки


03.03.2021 11:20

 

 

Непонятно? Всё просто: компания Fauna выпускает очки, которые не только защищают глаза от солнца и экранных бликов, но и выполняют роль наушников: в них можно слушать музыку или аудиокниги и принимать телефонные звонки. Управляется чудо-устройство касанием или голосом.

 

В ассортименте представлены четыре модели: две – с фильтром синего цвета, две – солнцезащитные (с полузатемнёнными и затемнёнными стёклами). Они поддерживают подключение по Bluetooth 5.0 (радиус действия до 10 м) и совместимы с айфонами (от «пятёрки» и выше) и смартфонами на базе Android 6.0 и выше. Специальное приложение для их использования не требуется. В регулируемые по длине дужки встроены два двухполосных аудио модуля; каждый состоит из запатентованного микродинамика MEMS, электродинамического вуфера и сенсорной панели. АЧХ: 250 Гц – 20 кГц. Кроме того, в правую дужку встроены два микрофона. Утечка звуков сведена к минимуму: их слышит только владелец очков. При этом ушной канал остаётся свободным; значит, внешние звуки тоже хорошо слышны, и пользователь может чувствовать себя в безопасности.

 

Вес устройства – 50 г, футляра – 196 г. В комплект поставки входит защитный/зарядный футляр, рассчитанный на четыре подзарядки, а также кабель USB-С и чистящая салфетка. В режиме stand by одной зарядки хватает на 20 часов, в режиме прослушивания и телефонных разговоров – на четыре часа. Очки защищены от пыли и влаги (IP52), небольшой дождик им не страшен. По умолчанию стекло без диоптрий, но в очки можно установить и линзы, выписанные окулистом. Цена в Европе и США: 249 евро и 299 долларов соответственно.

Связанные новости:
 Два притопа, три прихлопа… - 25.12.2020 13:43
 Звук, встроенный в свет, или наоборот? - 07.12.2020 11:40
 Поёте в дУше? Тогда это для вас - 09.11.2020 08:46
 Всем сестрам по серьгам… и по AirPods - 25.09.2020 09:48
 Винил… для мышей - 24.08.2020 13:04
 Читать мысли? Уже можно. - 04.03.2020 10:00
 Управление жестами: будущее за Kai - 04.07.2018 09:58
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2021 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007