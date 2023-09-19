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Солидный звук: сабвуфер Ruark RS1


19.09.2023 09:14

 

 

Новая разработка инженеров Ruark – активный сабвуфер RS1. Производитель рекомендует использовать его с фирменными колонками MR1 MK2 или с любыми другими небольшими акустическими системами, чтобы получить более глубокий и мощный бас и более реалистичные ощущения от прослушивания музыки.   

 

В отличие от многих сабвуферов, которые внешне представляют собой чёрный или белый куб, довольно громоздкий и редко подходящий по дизайну к мебели и интерьерам, Ruark RS1 – весьма стильное устройство: его корпус отделан деревянными панелями (оттенок «орех») и обтянут серой меланжевой тканью.  

 

Технические характеристики сабвуфера: частотный отклик 25 Гц – 200 Гц; длинноходный басовик и пассивный радиатор диаметром 170 мм; встроенный усилитель класса D мощностью 100 Вт (RMS) с функцией плавного ограничения уровня сигнала на входе; настраиваемый кроссовер 50-180 ГцHz, регулятор входного сигнала, переключатель фазы 180 градусов. Размеры устройства (с учётом высоты ножек, ВхШхГ): 300 × 250 × 265 мм; вес 6,7 кг.

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