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Solidsteel VL, все в чёрном…


25.07.2022 13:30

 

 

Серия стоек для аппаратуры под условным обозначением VL появилась в ассортименте итальянской компании Solidsteel в 2018 году. На выставке High End Munich 2022 производитель представил пятое поколение линейки, получившее название Solidsteel VL Series Black.

 

Отличительная особенность моделей серии – чёрная отделка: другие варианты не предусмотрены. До сих пор стойки и тумбы Solidsteel VL имели отделку под древесину ореха, однако в компании решили, что нужно предоставить потребителям большую свободу выбора; кроме того, чёрный цвет востребован среди любителей современных стилей в оформлении интерьеров.

 

Все модели обновлённой серии предназначены для размещения как электронных компонентов, так и коллекции виниловых пластинок – вплоть до 120 дисков. Стойки – наборные, модульные, с полками из МДФ (1280 х 410 мм) толщиной 22 мм, отделанными высококачественным ламинатом. Расстояние между первой и второй полкой – 325 мм, каждая последующая полка устанавливается с шагом 225 мм. Каркас – из анодированного алюминия, окрашенного в чёрный цвет. Ножки полые, для большей устойчивости их заполняют абсорбирующим губчатым материалом. Самая нижняя часть сделана из нержавеющей стали. Выровнять конструкцию по высоте позволяют специальные шипы; в комплект поставки входят мягкие диски, защищающие поверхность пола от истирания.

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