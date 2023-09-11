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Солирует Beolab 8!


11.09.2023 11:12

 

 

Новая модель акустических систем Bang & Olufsen представлена на выставке CEDIA Expo 2023. Колонка Beolab 8 выполнена в «фирменном» дизайне B & O: при взгляде на её алюминиевый корпус невозможно усомниться в близком родстве этого громкоговорителя с Beosound Theatre, Beolab 28 и Beolab 50…

 

Beolab 8 оснащается 16-миллиметровым твитером, трёхдюймовым среднечастотным драйвером и 5,25-дюймовым басовиком. Колонку можно устанавливать на настольную подставку или напольную стойку или крепить к поверхности стены с помощью специального кронштейна (Bang & Olufsen обещает чуть позже выпустить и потолочное крепление). Громкоговоритель с функцией стриминга поддерживает подключение по Wi-Fi, Bluetooth или Powerlink. Технология Room Compensation оптимизирует звук в зависимости от акустических особенностей помещения. Предусмотрены два режима звучания: «узкий», когда звук направляется непосредственно в зону прослушивания, и «широкий», в котором звук рассеивается, равномерно заполняя пространство. Рекомендованная площадь помещения: от 10 до 60 кв.м.

 

Новинка выпускается в четырёх вариантах отделки: алюминий натурального оттенка и ламели из светлого дуба; металл того же цвета и ткань цвета меланж; дубовые ламели на корпусе оттенка «розовое золото»; тёмный дуб + покрытие корпуса «антрацит». Вариантов использования Beolab 8 несколько: соло, парой, в качестве surround-канала… Громкоговоритель отлично впишется и в уже существующую домашнюю аудиосистему, частью которой являются как современные модели акустики Bang & Olufsen, так и ретро-устройства: как заявляет компания-производитель, новинка совместима практически с любыми акустическими системами B & O, выпущенными за последние десятилетия.

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