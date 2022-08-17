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Солнечный Adidas


17.08.2022 10:52

 

 

В линейке спортивных аксессуаров Adidas появились беспроводные наушники на солнечных батареях и с о-о-очень большой продолжительностью работы в автономном режиме.

 

Как и наушники Urbanista Phoenix, о которых мы недавно писали, Adidas RPT-02 Sol также могут подзаряжаться как под прямыми лучами солнца, так и в свете, например, настольной лампы – подойдёт любой осветительный прибор. Как и Urbanista Phoenix, в конструкции Adidas RPT-02 Sol используется материал Powerfoyle – разработанный, разумеется, инженерами шведской компании Exeger. Похоже, название последней скоро будет знакомо всем аудиолюбителям мира – как им знаком сейчас бренд Kvadrat (тоже, кстати, скандинавский).

 

Световые ячейки Powerfoyle (в случае с Adidas этот инновационный материал располагается на оголовье наушников) поглощают световую энергию, причём её источник может быть как естественного, так и искусственного происхождения. Благодаря этой технологии Adidas RPT-02 Sol могут работать в автономном режиме до 80 часов (Urbanista Phoenix – в два раза меньше). Световой индикатор помогает определить, где свет самый яркий – и, соответственно, выбрать место, куда положить наушники для того, чтобы они подзарядились как можно быстрее. Данные о том, насколько зарядились RPT-02 Sol, и каков заряд батареи, можно увидеть в мобильном приложении. Новинка имеет защиту от пота и водяных брызг (IPX4), управляется с помощью кнопок, расположенных на чашках наушников; в продажу поступит 23 августа.

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