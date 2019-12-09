Sonance и James Loudspeaker обидели американских дилеров

09.12.2019 14:45

В сентябре этого года, накануне выставки CEDIA Expo 2019, компания Sonance объявила о покупке ею James Loudspeaker. Очевидно, что эта сделка должна была так или иначе повлиять на продажи встроенных громкоговорителей, выпускаемых под торговой маркой James Loudspeaker, и североамериканские деловые партнёры бренда стали первыми, кто почувствовал эти изменения.



В течение недели, предшествовавшей Дню благодарения, были уволены несколько торговых представителей James Loudspeaker. Это лишь первый шаг на пути интеграции бренда в экосистему Sonance, и он вызывает серьёзные опасения у партнёров компании. Во многих случаях на прекращении сотрудничества настаивал Sonance, поскольку присутствие в портфолио дилеров продукции других производителей порождало конфликт интересов.



Представители обеих компаний-производителей утверждают, что проводят индивидуальную работу с каждым из деловых партнёров и высоко ценят их помощь в продвижении фирменной продукции, однако для многих эти действия нового владельца James Loudspeaker стали большим разочарованием, особенно учитывая тот факт, что основная волна увольнений пришлась на дни, предшествовавшие национальному празднику. Какими будут последствия объединения Sonance и James Loudspeaker для российского рынка, покажет время…