ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Sonance: колонка как на заказ


21.09.2026 23:58

 

 

James Natural Collection – абсолютно новая линейка настенных акустических систем Sonance, показанная на выставке CEDIA Expo 2026. Sonance утверждает, что устройства серии станут эталоном для других производителей.  

 

При разработке новинок особое внимание было уделено визуальной составляющей. Если фирменные встраиваемые колонки созданы, чтобы «растворяться в интерьере» и не бросаться в глаза, модели линейки Natural Collection, наоборот, притягивают взгляд и украшают помещение. Для их отделки используется натуральное дерево, обработанное вручную (пять видов), и натуральные ткани для грилей (девять цветов); из доступных вариантов можно подобрать максимально подходящее сочетание, и колонка будет выглядеть так, словно была изготовлена на заказ. 

 

В линейку входят громкоговорители двух видов: HTL (горизонтальные) и VTL (вертикальные). Они рассчитаны на использование с телевизорами, размер экрана которых по диагонали составляет 55, 65, 75 и 85 дюймов. Модели HTL соответствуют им по ширине, модели VTL – по высоте. Колонки HTL (по сути, саундбары) выпускаются в одно-, двух- и трёхканальной конфигурации; VTL – только в одноканальной. В продаже настенные акустические системы James линейки Natural Collection появятся ориентировочно в первом квартале будущего года.

Связанные новости:
 Супердоступный супербренд - 18.09.2026 12:59
 Экран вместо холста - 12.09.2026 14:50
 Новинки Sonance на ISE 2026 - 10.02.2026 18:51
 Слияния и поглощения: Sonance и Blaze Audio  - 28.05.2025 10:36
 Sonance и James Loudspeaker обидели американских дилеров - 09.12.2019 16:45
 Sonance станет новым владельцем James Loudspeaker - 09.09.2019 08:00
 Настенная акустика Audio Physic Classic On-Wall 2 - 09.07.2019 11:40
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2026 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007