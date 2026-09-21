Sonance: колонка как на заказ

21.09.2026 23:58

James Natural Collection – абсолютно новая линейка настенных акустических систем Sonance, показанная на выставке CEDIA Expo 2026. Sonance утверждает, что устройства серии станут эталоном для других производителей.



При разработке новинок особое внимание было уделено визуальной составляющей. Если фирменные встраиваемые колонки созданы, чтобы «растворяться в интерьере» и не бросаться в глаза, модели линейки Natural Collection, наоборот, притягивают взгляд и украшают помещение. Для их отделки используется натуральное дерево, обработанное вручную (пять видов), и натуральные ткани для грилей (девять цветов); из доступных вариантов можно подобрать максимально подходящее сочетание, и колонка будет выглядеть так, словно была изготовлена на заказ.



В линейку входят громкоговорители двух видов: HTL (горизонтальные) и VTL (вертикальные). Они рассчитаны на использование с телевизорами, размер экрана которых по диагонали составляет 55, 65, 75 и 85 дюймов. Модели HTL соответствуют им по ширине, модели VTL – по высоте. Колонки HTL (по сути, саундбары) выпускаются в одно-, двух- и трёхканальной конфигурации; VTL – только в одноканальной. В продаже настенные акустические системы James линейки Natural Collection появятся ориентировочно в первом квартале будущего года.