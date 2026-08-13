Sonify Shield: не заглушать шум, а блокировать

13.08.2026 13:51

Время от времени на нашем сайте появляются новости, не связанные напрямую с аудио- или видеотехникой, но представляющие (как мы надеемся) интерес для читателей. Эта – одна из таких. На краудфандинговой платформе Kickstarter были успешно собраны средства на реализацию проекта компании Sonify, разработавшей Sonify Shield – «адаптивную систему маскировки звуков». Под маскировкой подразумевается не мимикрия, а экранирование, защита от шумов. На стены, потолок, окна устанавливаются излучатели (возбудители), превращающие эти поверхности в экраны, препятствующие проникновению звуков извне. Система распознаёт нежелательные звуки, определяет их частоту и посылает на возбудители соответствующий сигнал, блокируя помехи на уровне, вдвое меньшем, чем при использовании генератора белого шума.

Продукт рассчитан в первую очередь на тех, кто не может спать из-за шума. Разработчики подчёркивают, что речь идёт именно об уменьшении шумов, их блокировке в источнике звука, а не о снижении громкости звуков, которые уже раздались в помещении. Примеры таких шумов: шаги, звуки передвигаемой мебели и пр. (источник – потолок), звуки проезжающего транспорта, сирены, собачий лай, уличные строительные работы (источник – окна), голоса соседей, звуки работающего телевизора, громкая музыка, низкочастотные звуки (источник – общие с соседними квартирами стены). В отличие от генератора белого шума, который заполняет помещение широкополосным (то есть на всех частотах одновременно) шумом, Sonify воздействует только на конкретную частоту и работает более чем на 10 дБ тише.

Весь анализ звука происходит на процессоре внутри базовой станции. Никакие аудиозаписи никуда не загружаются и не передаются. Система изучает повторяющиеся шумовые паттерны и реагирует соответствующим образом. К примеру, если ваш сосед сверху просыпается в 6 утра и начинает шуметь, Sonify превентивно и постепенно, чтобы ваш спящий мозг не зафиксировал изменение, увеличивает шумоподавление на потолке, и к моменту возникновения шума оно уже будет работать. В комплект входят одна базовая станция, два возбудителя, кабели USB-C 2,4 м, клейкие зажимы для аккуратной укладки кабелей. Для установки требуется не более пяти минут: возбудители крепятся с помощью клея, который при необходимости легко убирается и не оставляет следов. Производитель рекомендует ставить по одному возбудителю на окно и по 2-4 на стену. Одна базовая станция поддерживает две цепочки возбудителей, каждая цепочка – до 4 возбудителей (всего 8), то есть, используя одну базовую станцию, можно «обезопасить» потолок и окно, или две стены, или выбрать любую другую комбинацию поверхностей, через которые проникает шум. Утверждается, что система тестировалась в реальных условиях более 1000 ночей; результат – испытуемые спали в среднем на 50 минут больше, чем обычно за ночь.