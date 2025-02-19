Sonnoc KC: проекторы для инсталляций

19.02.2025 15:11

Долговечным лазерным источником света повышенной надёжности комплектуются новые DLP-проекторы Sonnoc моделей SNP-LU65KC, SNP-LU75KC, SNP-LU86KC и SNP-LU100KC.



В серии представлены одночиповые DLP-проекторы средней мощности со световым потоком 6700, 7700, 8800 и 10700 люменов соответственно. Высокотехнологичные лазерные источники света типа MCL обладают увеличенным ресурсом работы: до 30000 часов в экономичном режиме. Встроенная в модули MCL система резервирования сохраняет работоспособность проектора, даже если часть лазерных диодов выходит из строя. Используемые DLP чипы имеют разрешение WUXGA, встроенный видеопроцессор способен обрабатывать входящий сигнал вплоть до 4К. Поддерживается высокая частота кадров (до 120 Гц).



Проекторы обеспечивают исключительную точность цветопередачи: цветовая палитра не меняется от экземпляра к экземпляру, поэтому при использовании нескольких устройств в системах видеомэппинга сшивка изображений происходит безупречно и незаметно для зрителей. Калибровка осуществляется с помощью встроенной системы управления цветом (по семи каналам RGBCYMW) HSG. Новинки можно комплектовать зум-объективами с различным фокусным расстоянием (два варианта) и ультракороткофокусным фиксированным объективом. Имеется возможность оптического сдвига изображения +/-100% по вертикали и +/-30% по горизонтали (кроме SNP-LU65KC, в этой модели сдвиг по горизонтали увеличен до +/-50%) и цифровой коррекции трапецеидальных искажений в двух направлениях. Коммутационные возможности: вход HDBaseT, два входа HDMI, порты LAN, RS232, проводной ИК-порт и 12В триггер для систем автоматизации и дистанционного управления, вход/выход для синхронизации в системах с 3D визуализацией.



