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Sonnoc SHK: кино на «нулевом расстоянии»


18.06.2026 17:15

 

 

SHK – новая серия короткофокусных 4K проекторов Sonnoc. В линейку входят модели SNP-SH508, SK58, H655S и K655S с передовой оптикой и мощной встроенной аудиосистемой. 

 

Главная особенность проекторов Sonnoc SHK – возможность работы на «нулевом расстоянии». Это означает, что устройство можно размещать практически вплотную к экрану – благодаря уникальной запатентованной системе с вогнутым зеркалом и короткофокусному объективу с коэффициентом проекции 0,495. При таком размещении появление теней и бликов полностью исключено.

 

Срок службы лазерных диодов MCL – до 30000 часов (в режиме Eco). Даже если отдельные лазерные блоки выйдут из строя, проекторы продолжают выполнять свои функции. Устройства моделей SNP-SK58 и SNP-K655S с 0,65-дюймовыми DMD-чипами поддерживают разрешение 4K UHD (вход HDMI 2.0 с сигналом 4K@60 Гц). Встроенная система управления цветом Sonnoc HSV позволяет независимо настраивать оттенок, насыщенность и усиление для семи цветов (R/G/B/C/Y/M/W) и калибровать изображение нескольких проекторов для одновременного показа. Мощность встроенной акустической системы составляет 16 Вт.

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