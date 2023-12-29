Sonnoc SNP-AC461LX: компактный и экономичный

29.12.2023 01:36

Портативный видеопроектор для корпоративного сегмента и образовательных учреждений Sonnoc SNP-AC461LX – компактное устройство с технологией защиты зрения и энергоэффективной лампой, срок службы которой составляет до 20000 часов (в экономичном режиме), то есть таким же, как у лазерных источников света.

Максимальная яркость проектора составляет 4600 люмен, поэтому устройство можно использовать в хорошо освещённом помещении, не затемняя его. Благодаря технологии 3LCD изображение диагональю от 30 до 300 дюймов будет чётким, ярким, с точной цветопередачей, без эффекта радуги и мерцания. Специальная технология защиты зрения не даёт глазам уставать при длительном просмотре, поэтому SNP-AC461LX рекомендуется использовать в сфере образования, в том числе в дошкольных учреждениях. Проектор имеет разрешение XGA, но поддерживает входной сигнал до WUXGA. Простоту настойки обеспечивает встроенная система автоматического поворота изображения и функция коррекции геометрических искажений по четырём углам.

Sonnoc SNP-AC461LX оснащается динамиком мощностью 16 Вт и USB-медиаплеером с функцией автоматического воспроизведения. Проектор поддерживает беспроводное подключение к ПК (с использованием дополнительного внешнего модуля Wi-Fi) и позволяет выводить на экран контент, получаемый одновременно с четырёх источников. Традиционная проводная коммутация представлена двумя интерфейсами HDMI, композитным и VGA-входами, входом и выходом для коммутации звука. Дистанционное управление – с пульта и через интерфейсы USB-B, LAN и RS232. Благодаря функции быстрого отключения не требуется принудительное охлаждение лампы после завершения работы проектора. Уровень шума в стандартном режиме составляет 32 дБ.



