Sonnoc SNP-DU: лазерные проекторы для больших инсталляций

29.03.2024 23:25

Одночиповые лазерные DLP-проекторы Sonnoc SNP-DU180К и SNP-DU210K предназначены для использования на стадионах, концертных площадках, в том числе под открытым небом, массовых публичных мероприятиях, для архитектурного мэппинга и пр. Оптическая система герметична, благодаря чему проекторы можно эксплуатировать в сложных условиях и не только в закрытых помещениях.

Разрешение проекторов: WUXGA. Уровень контрастности составляет 3000000:1, максимальная мощность светового потока 19000 (SNP-DU180К) и 21000 (SNP-DU210K) ANSI люмен. В зависимости от типа воспроизводимого контента можно выбрать один из трёх режимов контрастности. Используемый в новых моделях DLP-чип – быстродействующий, поэтому на проекторы можно подавать видеопоток 4К с частотой 60 Гц и 3D-видео с разрешением WUXGA и частотой 120 Гц. Синхронизацию 3D можно обеспечить с помощью инфракрасного излучателя, радиочастотного передатчика и по технологии DLP Link, что позволяет использовать проекторы SNP-DU в иммерсивных инсталляциях на выставках, в музеях или тематических парках.

В ассортименте Sonnoc есть много моделей сменных моторизированных объективов с функцией блокировки настроек, которыми можно комплектовать проекторы SNP-DU180К и SNP-DU210K. Предусмотрены специальные настройки для сшивки и цветокалибровки изображений в многопроекторной системе, а также функция коррекции геометрии картинки по нескольким точкам для мэппинга на сложные поверхности. Набор входных разъёмов включает DVI-D и HDMI 2.0 с поддержкой HDCP, Display Port версии 1.2, HDBaseT, 3G-SDI и D-sub, а также RS232, вход 12 В триггера и разъём для проводного пульта дистанционного управления. Есть функция автоматического запуска проектора по расписанию. Благодаря технологии быстрого запуска включение происходит практически мгновенно без долгого нарастания яркости. Функция резервного дублирования гарантирует наличие картинки даже в том случае, если основная линия подключения выйдет из строя.



