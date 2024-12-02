ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Sonnoc SNP-K80CE: идеальное решение, безупречное изображение


02.12.2024 20:35

 

 

Инсталляционный 4К проектор Sonnoc SNP-K80CE имеет широкую сферу применения. Его можно устанавливать в конференц-залах, больших переговорных, в театрах, на выставках… для художественных инсталляций устройство подходит лучше всего, потому что обеспечивает более высокое качество изображения, чем типовые инсталляционные модели.

 

Мощность светового потока Sonnoc SNP-K80CE – 8800 люменов. Благодаря технологии сдвига пикселей DLP-чип с диагональю 0,6 дюйма формирует яркую картинку 4К Ultra HD с фактическим разрешением 8,3 миллиона пикселей (степень её детализации в четыре раза превосходит стандартное разрешение Full HD), с увеличенной глубиной и точностью проработки оттенков цвета. Все проекторы SNP-K80CE проходят тщательную калибровку на производстве: отклонение цветов от экземпляра к экземпляру крайне мало, что позволяет создавать многопроекторные инсталляции с бесшовной стыковкой картинок без дополнительной цветокалибровки. Можно индивидуально настраивать цвета по семи каналам: RGBCMYW.

 

Лазерный источник света отличается повышенной надёжностью и имеет увеличенный ресурс – до 30000 часов работы в экономичном режиме, без отключений, ежедневно по 24 часа в сутки. Защита от пыли – по стандарту IP5X; замена фильтров не требуется. Штатный объектив – с 1,6х зумом и сдвигом изображения на +/-110% по вертикали и на +\-50% по горизонтали. Все настройки, включая фокусировку, моторизованы, дополнительно есть функция геометрической коррекции изображения. Коммуникационные возможности включают видеоинтерфейсы HDMI и HDBaseT, вход и выход для синхронизации 3D сигнала, RS232 и LAN для дистанционного управления и администрирования; также имеются 12 В триггер и системы автоматического включения и выключения по расписанию или по наличию сигнала. Мощность встроенной аудиосистемы: 2х10 Вт.

Связанные новости:
 Послушай, как звучит Норвегия - 15.10.2024 15:06
 Sonnoc SNP-DU: лазерные проекторы для больших инсталляций - 29.03.2024 23:25
 Sonnoc SNP-AC461LX: компактный и экономичный - 29.12.2023 01:36
 Инсталляционный проектор NEC PE455UL  - 27.12.2019 17:40
 ViewSonic: Full HD проекторы PG705HD и PG800HD - 27.12.2017 13:40
 NEC PX1004UL – лазерный инсталляционный проектор - 22.03.2017 20:52
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2024 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007