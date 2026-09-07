Sonos 27: двадцать лет разработок

07.09.2026 08:43

Компания Sonos анонсировала новейшую операционную систему Sonos 27, приурочив её презентацию к выпуску флагманской звуковой панели Beam Ultra с Dolby Atmos 7.1.2 и флагманских же наушников Sonos Ace Ultra с драйверами и адаптивным шумоподавлением нового поколения.

Как заявляют в компании, работы по созданию ОС Sonos 27 велись более двух десятилетий. Она даёт пользователям возможность управлять аудиосистемой с помощью любого внешнего ИИ, то есть взаимодействовать именно с тем «умным» ассистентом, который больше всего нравится, включая ChatGPT от OpenAI. В дальнейшем с помощью Sonos Custom Agents пользователи смогут сами создавать себе помощников – с уникальными «личностями», голосами и пр. В числе новых функций: Sonos Fabric, благодаря которой различные продукты Sonos определяют местоположение друг друга; Headphone Linking, которая позволяет наушникам Sonos напрямую подключаться к системе Sonos; Positioning Technology – она использует высокочастотный звук для определения местоположения динамика и изменения его роли в системе, например, имеющиеся Move 2 или Sonos Play можно мгновенно превратить в тыловые колонки, просто переместив их на нужную позицию. Новая ОС будет доступна во всех продуктах Sonos S2 после обновления ПО (ряд новых функций будет доступен не для всех фирменных устройств).

Sonos Beam Ultra – саундбар с девятью кастомными динамиками, в том числе двумя излучающими вверх, благодаря чему устройство обеспечивает звук, близкий к 7.1.2 Dolby Atmos, и подключением через Wi-Fi, Bluetooth и HDMI eARC. Его центральный канал обеспечивает высокую разборчивость диалогов; поддерживаются четыре уровня интеллектуального улучшения речи и режим ночного звучания. Накладные полноразмерные наушники Sonos Ace Ultra оснащаются 40-мм драйверами собственной разработки, адаптивной системой шумоподавления с десятью микрофонами, и аккумулятором, рассчитанным на 35 часов работы с включённой ANC. Это первые фирменные наушники со встроенным аппаратным обеспечением Headphone Engine 2, благодаря которому пользователь может напрямую, без смартфона, интегрировать свои Ace Ultra в домашнюю систему Sonos: нажатие кнопки – и музыка с колонок передаётся на наушники, ещё одно нажатие возвращает систему в предыдущее состояние. Возможности беспроводного подключения наушников (Wi-Fi для интеграции в систему Sonos и Bluetooth 6.0 с поддержкой кодеков AAC и aptX Adaptive/Lossless) дополнены разъёмами USB-C и 3,5 мм. Обе новинки обеспечивают доступ к более чем сотне стриминговых сервисов. Технология Trueplay подстраивает звучание Beam Ultra под акустику помещения, TrueCinema – оптимизирует звук Ace Ultra при их подключении к совместимому саундбару. Обе новинки появятся в продаже к концу сентября; цена саундбара – 699 долларов США, наушников – 449 долларов.