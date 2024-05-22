Sonos Ace: свершилось

22.05.2024 13:33

Ситуация с первыми беспроводными наушниками Sonos прояснилась – эксперты уже делятся мнениями о новинке, и многие разочарованы. Напомним: компания-производитель планировала представить гаджет рынку в июне, но сделала это раньше: в продаже наушники действительно появятся 5 июня, но подробная информация уже обнародована.



Накладные наушники Sonos Ace с технологией активного шумоподавления и встроенным модулем Bluetooth поддерживают мультиподключение к двум источникам, объёмный звук Dolby Atmos, Snapdragon Sound с aptX Lossless, USB-C для несжатого звука (включая поддержку файлов Apple Lossless при проводном подключении к iPhone/iPad/Mac) – но лишены мультирум-функций. Это означает, что таких же возможностей, как, например, у Sonos Roam, у них нет: если вы выйдете из помещения, воспроизведение автоматически не переключится на наушники (а потом обратно на колонки, когда вы вернётесь в комнату). Зато они способны – благодаря встроенному модулю Wi-Fi – подключаться к саундбару Sonos и воспроизводить аудио с телевизора, создавая эффект окружающего звучания (и отслеживая положение головы пользователя). Это удобно, если не хочется мешать окружающим: в помещении тишина, а вы – в виртуальном кинозале, наслаждаетесь спецэффектами (в будущем Sonos планирует добавить эту функцию в фирменные устройства Beam, Beam Gen 2 и Ray).



Sonos Ace оснащаются 40-миллиметровыми динамическими драйверами. Наушники сложно назвать суперлёгкими, но вес 312 г означает, что носить их будет довольно комфортно. Чашки можно заменить, если со временем они износятся и потеряют вид. Благодаря удобному плоскому футляру Ace можно брать с собой в поездки; ещё один мини-футляр предназначен для хранения кабелей. Запас автономной работы при активированном режиме ANC составляет до 30 часов; три минуты подзарядки в футляре обеспечивают три часа работы. На правой чашке расположен комбинированный (кнопка + слайдер) элемент управления Content Key: ползунок позволяет менять уровень громкости, кнопка – выбирать или пропускать аудиотреки и ставить воспроизведение на паузу. Ещё одна кнопка даёт возможность переключиться на ТВ и обратно на Bluetooth. Когда пользователь снимает наушники с головы, они автоматически приостанавливают воспроизведение. Поддержка функции Find My (поиск устройства) отсутствует. Sonos Ace уже доступны для предзаказа и стоят 449 долларов США.



