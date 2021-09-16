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Sonos Beam: ещё умнее


16.09.2021 10:10

 

 

Компания Sonos объявила о начале выпуске фирменных саундбаров Beam второго поколения. Компактный «умный» Beam (Gen 2) поддерживает Dolby Atmos, а чуть позже производитель добавит поддержку некоторых других нвоых аудио форматов.

 

Обновлённый Beam теперь совместим с HDMI eARC на ТВ, что обеспечивает более высокое разрешение и поддержку новых аудио форматов. Настройка осуществляется через приложение, дополнительные возможности обеспечивает технология Trueplay, адаптирующая звучание в зависимости от расположения саундбара в помещении (относительно стен комнаты и предметов мебели). Приложение также можно использовать для управления саундбаром – или делать это с помощью пульта ДУ от телевизора, голосовых ассистентов, Apple AirPlay 2 и пр. Beam (Gen 2) можно без проводов подключать к сабвуферу и паре тыловых громкоговорителей.

 

Продажи начнутся пятого октября; предзаказы можно размещать на сайте Sonos уже сейчас. До конца года добавится поддержка Ultra HD (она будет доступна на всех устройствах S2, кроме Play:1, Play:3, Playbase и Playbar) и Dolby Atmos Music – эту функцию смогут использовать только владельцы Sonos Beam (Gen 2) и Arc. Кроме того, компания-производитель планирует до конца года добавить декодирование DTS Digital Surround, также через платформу S2, для фирменных Playbar, Playbase, Amp, а также Beam и Arc обоих поколений.

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