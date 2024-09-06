Sonos для инсталляторов

06.09.2024 12:01

Колонка Era 100 Pro – новая разработка конструкторов Sonos, созданная специально инсталляционного рынка. В комплект поставки акустической системы входит фирменное настенное крепление Surface Mount.



Внешне колонка не отличается от базовой модели Era 100, акустические характеристики у неё те же. Внутри – два 16-миллиметровых высокочастотника и НЧ-драйвер 3,5”x4,4”; горизонтальная дисперсия: 240°. Питание и передача данных осуществляется по одному кабелю. Новая Era 100 Pro оптимизирована для PoE+, но поддерживает и стандартную технологию Power over Ethernet. Крепление Surface Mount позволяет наклонять и поворачивать колонку на 30 градусов и вращать на 360 градусов. Монтировать крепление можно практически на любую поверхность. В его основании есть специальный фиксатор «анти-вор».



Новинку можно использовать как в частных домовладениях, так и в офисах, общественных пространствах и пр. Новое программное обеспечение позволяет создавать несколько аудиозон с тем, чтобы сделать управление установленными громкоговорителями простым и удобным для конечного пользователя. Обновлённое ПО упростило навигацию и ускорило доступ к контенту из совместимых музыкальных сервисов – с возможностью поиска, составлением плейлистов, быстрого выбора недавно воспроизводившихся файлов и пр. Приобрести Sonos Era 100 Pro смогут только профессиональные инсталляторы, сотрудничающие с Sonos; в продаже новинка появится в начале 2025 года.