Sonos доигрался

16.10.2023 10:31

Судебное разбирательство между Sonos и Google, согласно которому компания Google должна была выплатить 32,5 миллиона долларов, прекращено: федеральный судья отменил решение присяжных, постановив, что патенты Sonos, которые предположительно нарушила Google, не могут служить основанием для иска.



В 2014 году компании Sonos и Google рассматривали возможность сотрудничества в области разработки мультирум-систем, однако к практическим действиям так и не перешли. В процессе предварительных переговоров Google поделился с Sonos планами по созданию новых устройств (судья назвал это «заявленным изобретением»), а в дальнейшем перешёл к разработке этих новинок, где были использованы технологии, предположительно нарушавшие права компании Sonos. Однако последняя не отреагировала сразу, а ждала ещё несколько лет – до тех пор, пока в 2019 году не предъявила иск, а в 2020 году не внедрила эти технологии в собственной линейке продуктов.



В постановлении говорится, что компания Sonos, по сути, использовала возможности патентной системы неправильно, в частности, подавала заявки на патенты только на мультирум-системы, а иски предъявила только в 2019 году, спустя 13 лет после подачи предварительной заявки. Судья постановил, что в данном случае речь не шла о том, что заявитель (Sonos) является создателем чего-то нового, и его права были нарушены. Речь о том, что появилась новая разработка в отрасли, и только тогда Sonos решил выйти из тени и заявить, что именно его инженеры первыми придумали новинку – используя в качестве доказательства заявку почти 15-летней давности. Судья подчеркнул, что патентная система существует для продвижения и защиты инноваций; в данном же случае, наоборот, «новатор был наказан, а его конкурент обогатился благодаря затягиванию процесса и передёргиванию фактов». В Sonos окончательный вердикт федерального судьи не прокомментировали.



