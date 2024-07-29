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Sonos извинился


29.07.2024 13:51

 

 

Генеральный директор Sonos принёс извинения потребителям за сбой в фирменном приложении: редизайн последнего привёл к удалению важных пользовательских функций.

 

Седьмого мая 2024 года компания Sonos обновила фирменное мобильное приложение. Это было сделано в связи с появлением в ассортименте бренда нового продукта – беспроводных наушников Ace. Однако, как вскоре выяснилось, новинка оказалась «сырой» – как и [очевидно] наспех переделанное приложение: из него пропал ряд важных функций, в частности, таймер сна, управление локально сохранёнными аудиофайлами, а также возможность редактирования плейлистов и очерёдности воспроизведения треков. Когда от пользователей посыпались жалобы, в Sonos попытались «сохранить лицо»: признали, что некоторые сложности существуют, но отделались общими словами. Однако покупателей такая позиция производителя не удовлетворила, и извиняться пришлось снова, теперь уже самому генеральному директору Sonos Патрику Спенсу (Patrick Spence). На сайте компании опубликовано его обращение к потребителям, в котором он лично просит прощения за «постигшее пользователей разочарование», утверждает, что «все сотрудники Sonos огорчены произошедшим», и уверяет клиентов компании в том, что «устранение проблемы было и остаётся для Sonos задачей номер один».

 

В письме говорится, что ошибки должны были исправить намного раньше, но по ряду причин эти работы пришлось отложить. Обновления, выпускавшиеся каждые две недели, сделали приложение более стабильным и сняли часть вопросов пользователей, дальнейшие правки будут осуществляться по графику. Однако возможность редактирования плейлистов и очерёдности воспроизведения треков будет восстановлена не ранее сентября или октября, и то в том случае, если не будет нарушен график запланированных работ. Последнее вряд ли обрадует клиентов Sonos, разочарованных тем, что компания не только ухудшила работу фирменного приложения, но и выжидала почти три месяца, прежде чем извиниться за свои ошибки.

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