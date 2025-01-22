Sonos: кадровые перестановки

22.01.2025 13:18

В Sonos упразднили должность директора по разработке фирменной продукции. Это произошло всего через несколько дней после того, как 13 января в отставку ушёл генеральный директор компании Патрик Спенс (Patrick Spence).



Обязанности временного генерального директора взял на себя Томас Конрад (Thomas Conrad), независимый член совета директоров Sonos. В разосланном сотрудникам компании электронном письме он объявил о том, что должность директора по разработке фирменной продукции упраздняется, и назвал её «избыточной». До этого заявления должность занимал Максим Бува-Мерлен (Maxime Bouvat-Merlin), который в результате кадровых перестановок стал советником Конрада. Бува-Мерлен курировал выпуск нескольких популярных устройств Sonos, включая Sonos One, Beam, Move, Ace, Arc и Arc Ultra.

Теперь сотрудники департамента разработки фирменной продукции будут подчиняться непосредственно генеральному директору; Бува-Мерлен будет консультировать Конрада, «чтобы обеспечить плавный переход» к новой структуре.

Судя по содержанию письма, новость об уходе Бува-Мерлена «утекла» за пределы компании раньше времени, что и вынудило временного генерального директора сделать официальное заявление. Причиной же отставки Спенса стали, очевидно, проблемы, с которыми компания столкнулась в 2024 году, когда было выпущено новое приложение, вызвавшее шквал критики со стороны потребителей. В настоящее время совет директоров Sonos ищет замену Спенсу.



