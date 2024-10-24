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Sonos: «лучше, чем когда-либо»


24.10.2024 12:59

 

 

Компания Sonos выпустила очередное программное обновление, а также новую модель саундбаров, Arc Ultra с технологией Sound Motion, и сабвуфер нового поколения Sub 4.

 

Благодаря технологии Sound Motion конструкторам Sonos удалось уменьшить размеры саундбара и добиться при этом более мощного и глубокого баса. Звуковая панель комплектуется 14 фирменными динамиками, в том числе басовиком Sound Motion и твитерами с волноводом, размещёнными на торцах саундбара. Конфигурация Arc Ultra, поддерживающего формат Dolby Atmos и стриминг: 9.1.4. Настроить звук можно через приложение Trueplay, доступное как для iOS, так и для Android-устройств. Управление саундбаром, оснащённым разъёмом HDMI eARC, осуществляется с помощью пульта ДУ от телевизора, приложения Sonos или голосом, через Sonos Voice Control или Amazon Alexa. К саундбару можно подключить обновлённый фирменный сабвуфер Sub 4 (как и сабвуферы предыдущих поколений).

 

Обновлённое приложение обеспечивает более эффективную системную идентификацию, упрощённую настройку новых устройств и объединение разных устройств Sonos в группы. Пользователям вновь доступно большинство функций, «потерянных» в результате неудачного предыдущего обновления.

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