Sonos недвусмысленно намекает…

21.05.2024 11:11

Представители Sonos сделали ряд намёков, которые позволяют сделать вывод о появлении в продаже давно ожидаемой фирменной новинки, первых в истории беспроводных наушников Sonos Ace, раньше, чем ожидалось. До сих пор считалось, что официальная презентация пройдёт в июне, но, судя по разосланным электронным письмам и постах в соцсетях, премьера может состояться совсем скоро…



В опубликованных текстах говорится о «самом востребованном продукте Sonos»; более того, авторизованный дилер бренда, компания Schuurman, уже объявила о начале сбора заказов на эту модель. Подобная внезапность, как считают эксперты, может быть связана с ситуацией, в которой недавно оказался Sonos, выпустив своё новое мобильное приложение. Оно в том числе позволяет управлять новыми Ace, однако в нём отсутствует ряд важных функций, таких, как таймер сна, возможность управлять локальной библиотекой и т.д. Аналитики считают, что, представив первые в истории бренда беспроводные наушники, Sonos отвлечёт внимание потребителей от своего провала с приложением.

Ожидается также, что в июне будет выпущена новая фирменная колонка Roam 2, почти ничем не отличающаяся от базовой модели Roam и Roam SL, кроме отдельной кнопки для подключения по Bluetooth и минимальных изменений в дизайне. Также ходят разговоры о том, что Sonos разрабатывает стример для потокового ТВ, но пока это не более чем слухи.



