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Sonos обновил операционную систему S2


18.11.2021 17:46

 

 

Производитель добавил поддержку окружающего звука DTS и возможность настроек эквалайзера, доступную пользователям фирменного мобильного приложения для iOS-устройств. В ближайшие месяцы эта возможность появится и у пользователей устройств на базе Android.

 

Поддержка DTS Digital Surround доступна для фирменных компонентов с ОС S2: Arc, Beam (Gen 2), Beam (Gen 1), Playbar, Playbase и Amp. При скачивании аудиоконтента в формате DTS Digital Surround в приложении Sonos App на экране Now Playing («воспроизводится в данный момент») появится соответствующий значок. С помощью этого же экрана теперь можно менять настройки эквалайзера, в том числе высокие частоты, басы и громкость.

 

При выборе в приложении функции Battery Saver («экономия заряда аккумулятора») для Sonos Roam и Move портативные колонки будут автоматически отключаться, если они неактивны более получаса. После отключения заряда аккумулятора Move хватит на 30 дней; Roam – вплоть до 70 дней. После выбора функции сохранения заряда активировать Roam и Move придётся принудительно, с помощью жёсткой кнопки.

 

Также Sonos обещает в ближайшее время добавить в S2 поддержку Amazon Music Ultra HD и Dolby Atmos Music.

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