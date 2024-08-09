ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Sonos откладывает презентацию новинок


09.08.2024 10:00

 

 

История с «сырым» приложением Sonos получила продолжение: на днях генеральный директор компании Патрик Спенс (Patrick Spence) сообщил, что презентация двух новых фирменных продуктов, которая должна была состояться в этом году, отложена – вплоть до устранения всех ошибок, возникших в экосистеме Sonos.

 

«Ситуация с приложением отразилась на продажах фирменных продуктов», – сказал Спенс. «Нам необходимо сосредоточиться на решении этой проблемы, прежде чем переходить к другим задачам. Это означает, что релиз двух главных новинок Sonos, запланированный на четвёртый квартал 2024 года, откладывается – до тех пор, пока качество нашего приложения не станет соответствовать тому уровню, который ожидают от Sonos наши клиенты, партнёры и мы сами». Спенс не намекнул, о каких новых продуктах идёт речь, но есть вероятность, что это колонки и, возможно, обновлённый саундбар Sonos Arc.

 

Спенс также сообщил, что компания инвестирует от 20 до 30 миллионов долларов, чтобы «решить краткосрочные проблемы» и исправить ситуацию, а также «вернуть восторженные отзывы клиентов о Sonos». Он подчеркнул, что глобальная перестройка системы Sonos – подготовка к будущему: «В дополнение к более современному пользовательскому интерфейсу новое приложение имеет модульную платформу, основанную на современных языках программирования; оно позволит внедрять больше инноваций и внедрять их быстрее и, таким образом, позволит Sonos со временем предоставлять новые функции, которые не могли поддерживаться старым приложением».

Связанные новости:
 Sonos извинился - 29.07.2024 13:51
 Sonos Ace: свершилось - 22.05.2024 13:33
 Sonos недвусмысленно намекает… - 21.05.2024 11:11
 Наушники Sonos – «поспеют» к осени? - 11.02.2024 23:49
 Досье на потребителя - 15.09.2023 09:07
 Сентябрьский релиз: Sonos Move 2  - 08.08.2023 07:33
 Sonos терпит убытки. Причина – нестабильный рынок. - 15.05.2023 09:45
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2024 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007