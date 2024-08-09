Sonos откладывает презентацию новинок

09.08.2024 10:00

История с «сырым» приложением Sonos получила продолжение: на днях генеральный директор компании Патрик Спенс (Patrick Spence) сообщил, что презентация двух новых фирменных продуктов, которая должна была состояться в этом году, отложена – вплоть до устранения всех ошибок, возникших в экосистеме Sonos.

«Ситуация с приложением отразилась на продажах фирменных продуктов», – сказал Спенс. «Нам необходимо сосредоточиться на решении этой проблемы, прежде чем переходить к другим задачам. Это означает, что релиз двух главных новинок Sonos, запланированный на четвёртый квартал 2024 года, откладывается – до тех пор, пока качество нашего приложения не станет соответствовать тому уровню, который ожидают от Sonos наши клиенты, партнёры и мы сами». Спенс не намекнул, о каких новых продуктах идёт речь, но есть вероятность, что это колонки и, возможно, обновлённый саундбар Sonos Arc.

Спенс также сообщил, что компания инвестирует от 20 до 30 миллионов долларов, чтобы «решить краткосрочные проблемы» и исправить ситуацию, а также «вернуть восторженные отзывы клиентов о Sonos». Он подчеркнул, что глобальная перестройка системы Sonos – подготовка к будущему: «В дополнение к более современному пользовательскому интерфейсу новое приложение имеет модульную платформу, основанную на современных языках программирования; оно позволит внедрять больше инноваций и внедрять их быстрее и, таким образом, позволит Sonos со временем предоставлять новые функции, которые не могли поддерживаться старым приложением».



