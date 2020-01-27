Sonos погорячился и обещал исправиться

27.01.2020 11:58

Заявление руководства Sonos о прекращении поддержки старых продуктов компании, о котором мы писали на прошлой неделе, вызвало бурю негодования со стороны пользователей. В связи с этим генеральному директор Sonos Патрику Спенсу (Patric Spence) пришлось выступить с новым заявлением и объяснить, что же на самом деле имелось в виду под словами «прекращение поддержки и утилизация».

Прежде всего Спенс заверил потребителей, что компания всегда внимательно прислушивалась к их требованиям, и пояснил, что речь не идёт о том, чтобы полностью избавиться от устаревших моделей: «в мае, когда программные обновления для этих продуктов перестанут выходить, с самими устройствами ничего не случится, они будут функционировать по-прежнему. Мы не пытаемся дистанционно ухудшить их работоспособность, не отказываемся от них. Многие из вас вложили значительные средства в покупку наших продуктов, и мы ценим эти инвестиции и будем продолжать ценить так долго, как это возможно. Да, новые функции, получаемые путём программного обновления, окажутся недоступными для таких устройств, но мы обязуемся и впредь поддерживать старые модели, регулярно исправляя обнаруженные ошибки и обеспечивая их кибербезопасность».

Кроме того, генеральный директор Sonos упомянул о проблеме несовместимости старых и новых устройств, на которую жаловались пользователи, и подтвердил, что компания работает над этим вопросом. Планируется найти такое решение, которое позволит разделить модели нового поколения и уже имеющиеся у потребителей старые устройства Sonos, создав, по сути, две независимые системы, компоненты каждой из которых будут корректно взаимодействовать друг с другом.