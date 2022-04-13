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Sonos покупает Mayht. Новому мини-сабу быть?


13.04.2022 12:06

 

 

В конце ноября прошлого года мы уже писали о слухах, которые распространились в аудио отрасли и касались возможного появления новой модели сабвуфера Sonos: в фирменном мобильном приложении один из пользователей нашёл информацию о несуществующем пока устройстве Sonos Sub Mini.

 

Сабвуфер описывался как «цилиндрическое устройство небольшого размера», и ни один из выпускаемых Sonos сабов этому описанию не соответствует. На днях слухи косвенно подтвердились: Sonos стал новым владельцем компании из Нидерландов Mayht Holding BV, которая занимается разработкой миниатюрных акустических преобразователей. Ещё два года назад инженеры Mayht представили технологию Heartmotion, которая теоретически позволяет создавать портативные колонки, саундбары – и сабвуферы – значительно меньших размеров, но с большой мощностью и расширенным диапазоном низких частот.

 

Покупка голландского стартапа обошлась Sonos в 100 миллионов долларов США. Подробности станут известны в мае. В совместном пресс-релизе говорится, что Mayht «перепроектировали динамик таким образом, что он стал меньше и легче без ухудшения звучания». В Sonos ожидают, что сделка позволит компании «сделать значительный шаг вперёд в разработке новых фирменных продуктов».

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