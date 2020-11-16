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Sonos представляет Sonos Radio HD


16.11.2020 14:02

 

 

Компания Sonos представила Sonos Radio HD, потоковое радио высокого разрешения. Эксклюзивный контент будет передаваться без потери качества, напрямую в приложении Sonos. Трансляция осуществляется без рекламы, с возможностью пропусков и повторов.

 

Sonos Radio HD станет дополнением к более чем 100 потоковым сервисам, доступным обладателям аудиосистем Sonos. По данным производителя, 50%  всего времени прослушивания приходится именно на радио, поэтому для компании это одно из приоритетных направлений. С Sonos Radio HD слушатели получают звук CD-качества без потерь (16 бит / 44,1 кГц FLAC).

 

Предлагаемый контент: популярные композиции, малоизвестные треки, интервью с исполнителями и создателями музыки и песен, и т.д. Особое внимание уделено подбору саундтреков для домашнего прослушивания, которые могут стать фоном для отдыха, семейных обедов и т.п. Несколько станций предлагают контент, способствующий концентрации внимания или, наоборот, расслаблению; другие транслируют только звуки для сна: белый, розовый, коричневый шум, звуки дождя или тропического леса… есть станции, передающие музыку для всевозможных праздников – обладатели устройств Sonos обязательно найдут ту, которая наиболее полно отвечает им вкусам и предпочтениям. Подписка на месяц стоит 7,99 долларов США / фунтов стерлингов; первый месяц пользования – бесплатный.

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