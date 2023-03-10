Sonos придумал «Эру», а Sanus – стойки для неё

10.03.2023 10:28

В марте в продаже появятся новые беспроводные смарт-колонки Sonos: обновлённая One, которая теперь будет продаваться под именем Era 100, и принципиально отличающаяся от других фирменных АС Era 300. Чуть позже, в апреле, компания Sanus начнёт принимать заказы на напольные подставки и настенные крепления, разработанные специально для этих громкоговорителей.



Стойки и крепления конструировались с учётом потребностей инсталляторов, которые часто работают с продукцией Sonos и хорошо знакомы с её характеристиками и особенностями. Новые модели – белого и чёрного цветов, как и колонки, для которых они предназначены; сделаны из стали и алюминия; продаются штучно или парами; напольные подставки – двух видов: фиксированной высоты и с возможностью регулирования длины «ножки».



Напольные стойки, регулируемые по высоте (Sanus Height-Adjustable Speaker Stands), позволяют выбирать, на каком уровне будет стоять колонка; разница между самым нижним и самым верхним положением составляет 43 см. Для подставок с фиксированной высотой (Fixed-Height Speaker Stands) выбрана та высота, которая, по мнению конструкторов Sanus, является оптимальной для прослушивания Sonos Era 100 и Sonos Era 300. Обе модели оснащены системой скрытой прокладки кабелей и легко и быстро собираются – максимум за 15 минут – с помощью обычной отвёртки. Что касается настенных креплений, их конструкцией предусмотрена возможность выбора угла наклона устанавливаемого смарт-спикера и поворота колонки относительно слушателей для лучшей направленности.



