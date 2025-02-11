Sonos: проект «Пайнвуд»

11.02.2025 15:29

По некоторым данным, компания Sonos разрабатывает новинку – видеостример под условным названием Pinewood – которая, возможно, поднимет авторитет производителя, изрядно пошатнувшийся после неудач прошлого года, на прежнюю высоту. Впрочем, многие аналитики сомневаются, что потребители так быстро забудут ошибки, совершённые разработчиками Sonos, и снова начнут им доверять.



Официального заявления о скором выпуске фирменного видеостримера компания не делала. Однако источники вполне надёжны, и они сообщают следующее: новинка, скорее всего, будет работать на Android; потребителям предложат стандартный набор доступных стриминговых сервисов (Netflix, Disney Plus и др.), поддержку WiFi 7 и Ethernet. Управление – через физический пульт и Sonos Voice Control. Ожидается (но это именно ожидания, а не точные сведения), что стример можно будет использовать как коммутатор HDMI (то есть он будет оснащён несколькими портами HDMI с возможностью сквозной передачи), что позволит подключать к нему внешние устройства (проигрыватели Blu-ray, игровые консоли и пр.) и переключаться между ними для доступа к контенту. Также предполагается, что устройство будет поддерживать беспроводную передачу звука без задержек на саундбары и колонки Sonos.



Что из вышеупомянутого правда, а что не будет реализовано – покажет время. Рыночный успех новинки будет зависеть не только от набора функций, но и от цены устройства.