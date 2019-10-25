Sonos против Lenbrook: обвинения беспочвенны?

25.10.2019 10:40

В судебном процессе между Lenbrook и Sonos накаляются страсти. Компании Lenbrook Industries Ltd и Lenbrook America подготовили ответное заявление, из которого следует, что они не собираются уступать и давать Sonos хотя бы какие-то шансы на победу. Напомним: 21 июня 2019 года Sonos предъявил иск к Lenbrook: канадская компания обвиняется в том, что при разработке серии устройств Bluesound и беспроводной мультирум-платформы BluOS были нарушены патентные права Sonos.



Каждый аргумент в тексте заявления Lenbrook тщательно продуман; в нём есть подробные ответы на все вопросы. Компания не просто отвергает предъявленные ей обвинения в нарушении патентного права, но и ставит под сомнение основополагающие тезисы, на которые опирается Sonos. Заявление начинается с предисловия, в котором сказано буквально следующее: «Lenbrook America отрицает, что Sonos изобрёл технологию беспроводных домашних мультирум-аудиосистем. Lenbrook America отрицает, что Sonos заново изобрёл домашнее аудио – для новой, цифровой эры. Появление новой категории акустических систем – беспроводных функционально-законченных «громкоговорителей «всё-в-одном» – не единоличная заслуга Sonos». Этими словами Lenbrook словно даёт суду понять: идея о том, что одна-единственная компания в одиночку изобрела целый мир беспроводного аудио, попросту смешна. «В заявлении Sonos не учитывается вклад многих других компаний, которые помогли разработать концепцию, создать и внедрить новаторские решения в области потокового и мультизонного аудио, включая Barix (Extreamer), Slim Devices / Squeezebox, Netstreams, Yamaha (Music Cast), Roku и Cirrus Logic (Cobranet)… В действительности цифровое аудио и решения, связанные с подключением к Интернет, появились как минимум за 20 лет до того, как Sonos вышел на рынок».



В иске, поданном Sonos, в вину Lenbrook вменялось копирование внешнего вида продукции. В ответном заявлении Lenbrook говорится, что сходство имеется только на некоторых фотографиях, где съёмка велась под определённом углом; в реальности же устройства двух брендов имеют разные формы, и их невозможно перепутать. Sonos обвинил Lenbrook даже в использовании так называемых «семейных фото» – когда в маркетинговых материалах используются фотографии не отдельных устройств, а всех, входящих в ту или иную серию; в ответ Lenbrook предоставил похожие фотографии продукции Klipsch, Yamaha, Bose и других производителей, доказывающие, что это общепринятая в отрасли практика.



Несмотря на прошлые успехи Sonos в судебных разбирательствах – год назад суд признал нарушение прав компании другим производителем, владеющим брендами Denon и HEOS (Sound United), – на этот раз дело может закончиться провалом. Обороняясь, Lenbrook весьма эффективно использует в качестве доказательства своей невиновности изобретения других брендов, сделанные до того, как были запатентованы устройства Sonos – что автоматически ставит под сомнение обоснованность претензий последнего.