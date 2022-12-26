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Sonos с поддержкой Wi-Fi 6: ждать или не ждать?


26.12.2022 12:42

 

 

Каждая новая разработка инженеров Sonos немедленно обрастает домыслами и слухами. Не стали исключением и акустические системы Optimo, о которых кто-то ещё даже не слышал, но очень многие уже давно говорят — и говорят разное. В том числе — что колонки будут поддерживать технологию Wi-Fi 6.

 

Об этом косвенно свидетельствует информация, содержащаяся в заявке, поданной производителем в Федеральную комиссию по связи (США). Такие файлы часто становятся источником данных о новых разработках. В случае с Sonos есть основания полагать, что Optimo станут первыми в фирменной линейке громкоговорителями, поддерживающими технологию Wi-Fi 6.

 

Сам производитель пока не дал никаких подтверждений тому, что новинка действительно находится в разработке. В заявке упоминаются модели S39 (вероятно, она сменит Sonos One) и S41 (эксперты считают, что это устройство станет «продолжением» Sonos Five), которые обладают расширенными возможностями подключения, в том числе по Wi-Fi 6, Bluetooth LE и даже методом проводного линейного соединения (ещё одна нетипичная для Sonos опция).

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