Sonos снова судится

13.01.2020 07:00

Компания Sonos инициировала новую судебную «разборку». На этот раз производитель акустических систем подал в суд на корпорацию Google, обвинив её в краже технологий и нарушении патентов.



Sonos требует запретить продажу колонок, смартфонов и ноутбуков Google в США, а также рассчитывает получить значительную компенсацию. Истец утверждает, что Google впервые нарушила пять патентов на изобретения, сделанные инженерами Sonos; в их числе технология, позволяющая беспроводным колонкам подключаться друг к другу и сихронизироваться. Sonos утверждает, что первое нарушение имело место ещё в 2015 году, когда Google выпустила устройство Chromecast Audio, после чего использовала своё доминирующее положение на рынке, чтобы наводнить его своей продукцией.



Google является важным партнером для Sonos – компании начали сотрудничать в 2013 году – однако это не помогло компаниям урегулировать возникший некоторое время назад конфликт мирным путём. В свою очередь, представитель Google заявил, что компания «разочарована судебным разбирательством вместо продолжения переговоров» и будет оспаривать предъявленные претензии.