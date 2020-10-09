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Sonos: снова в бой


09.10.2020 10:55

 

 

Sonos снова будет судиться с Google. На этот раз предметом судебного разбирательства станут пять патентов Sonos, связанных с беспроводными аудио технологиями. Поводом для подачи искового заявления стал громкоговоритель Nest, который был представлен публике на традиционной осенней презентации Google.

 

По мнению истца, устройства Google из продуктовых линеек Nest и Chromecast созданы с нарушениями патентного права. Представители Sonos обратились в федеральный суд Западного округа Техаса – недавно он вновь подтвердил свой титул «столицы» патентных споров. В заявлении говорится: «Мы думаем, что очень важно показать всю глубину и широту действий корпорации Google, копирующей нашу продукцию. Мы предъявили им претензии по 100 патентам, но не получили никакого ответа». В свою очередь, Google утверждает: «Наши технологии и устройства были разработаны независимо. Мы решительно отвергаем претензии и будем защищаться от необоснованных обвинений».

 

Напомним: предыдущий иск рассматривался в январе нынешнего года; окончательное решение не было принято – Международная Комиссия по Торговле должна прийти к соглашению касательно того, изымать ли из продажи продукцию Google, нарушающую права Sonos.

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