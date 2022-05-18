Sonos стал доступнее
Компания Sonos выпустила новую модель саундбара, доступную по цене намного большему числу потребителей, нежели фирменный Beam. Для этого конструкторам пришлось избавиться от функции голосового управления, убрать боковые динамики, а также излучатели, распологавшиеся в верхней части саундбара, так что на воспроизведение в формате Dolby Atmos рассчитывать тоже не приходится – только стерео PCM и нелицензированные Dolby Digital и DTS Digital Surround. Зато розничная цена устройства – всего 299 евро.
Все динамики нового Sonos Ray направлены на слушателя. Добиться эффекта окружающего звучания можно при наличии пары фирменных акустических систем One и сабвуфера Sonos Sub. Саундбар совместим со всеми стриминговыми сервисами. Имеется функция Trueplay – для оптимизации звучания в зависимости от особенностей помещения. Дополнительная настройка осуществляется с помощью приложения Sonos. Технология Speech Enhancement улучшает качество воспроизведения диалогов; технология Night Sound автоматически приглушает громкость.
«Начинка» саундбара состоит из четырёх встроенных цифровых усилителей класса D, пары твитеров, двух среднечастотников и системы bass reflex. Из возможностей подключения предусмотрены оптический разъём – для ТВ – и порт Ethernet как альтернатива Wi-Fi. Порты HDMI и eARC отсутствуют. Саундбар можно ставить на полку или тумбу или крепить к поверхности стены.
Комментарии