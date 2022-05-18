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Sonos стал доступнее


18.05.2022 09:29

 

 

Компания Sonos выпустила новую модель саундбара, доступную по цене намного большему числу потребителей, нежели фирменный Beam. Для этого конструкторам пришлось избавиться от функции голосового управления, убрать боковые динамики, а также излучатели, распологавшиеся в верхней части саундбара, так что на воспроизведение в формате Dolby Atmos рассчитывать тоже не приходится – только стерео PCM и нелицензированные Dolby Digital и DTS Digital Surround. Зато розничная цена устройства – всего 299 евро.

 

Все динамики нового Sonos Ray направлены на слушателя. Добиться эффекта окружающего звучания можно при наличии пары фирменных акустических систем One и сабвуфера Sonos Sub. Саундбар совместим со всеми стриминговыми сервисами. Имеется функция Trueplay – для оптимизации звучания в зависимости от особенностей помещения. Дополнительная настройка осуществляется с помощью приложения Sonos. Технология Speech Enhancement улучшает качество воспроизведения диалогов; технология Night Sound автоматически приглушает громкость.

 

«Начинка» саундбара состоит из четырёх встроенных цифровых усилителей класса D, пары твитеров, двух среднечастотников и системы bass reflex. Из возможностей подключения предусмотрены оптический разъём – для ТВ – и порт Ethernet как альтернатива Wi-Fi. Порты HDMI и eARC отсутствуют. Саундбар можно ставить на полку или тумбу или крепить к поверхности стены.

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