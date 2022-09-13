Sonos Sub Mini доступен для предзаказов

13.09.2022 19:11

Слухи о появлении нового компактного беспроводного сабвуфера Sonos Sub Mini ходили уже несколько месяцев, и вот наконец производитель назначил дату официальной презентации: 6 октября. Предзаказ на новинку можно разместить на сайте Sonos уже сейчас. С небольшой задержкой устройство появится в продаже в Индии и КНР. Розничная цена: 449 долларов США.

Размеры цилиндрического сабвуфера: 23 см х 30,5 см. Корпус полностью изолированный; пилюлеобразное отверстие в центре, как утверждают разработчики Sonos, помогает более эффективно перемещать воздух. Внутри корпуса – пара шестидюймовых вуферов, каждый управляется своим усилителем (класс D). Динамики расположены «лицом» друг к другу: такая конструкция помогает увеличить мощность, уменьшить гул и дребезжание, и расширить низкочастотный диапазон (до 25 Гц). Варианты отделки: фирменные матовые белый и серый.

Сабвуфер можно использовать в комплекте с любым из фирменных широкополосных громкоговорителей, однако Sonos всё же рекомендует модели небольших габаритов: Beam Gen 2, Ray, One, One SL или «младшие» Symfonisk. Подключение осуществляется по Wi-Fi (5 ГГц), так что кабель только один – для питания. Фирменное мобильное приложение позволяет настроить уровень баса; там же доступны эквалайзер и технология акустической корректировки помещения Sonos Trueplay.