ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Sonos Sub Mini доступен для предзаказов


13.09.2022 19:11

 

 

Слухи о появлении нового компактного беспроводного сабвуфера Sonos Sub Mini ходили уже несколько месяцев, и вот наконец производитель назначил дату официальной презентации: 6 октября. Предзаказ на новинку можно разместить на сайте Sonos уже сейчас. С небольшой задержкой устройство появится в продаже в Индии и КНР. Розничная цена: 449 долларов США.

 

Размеры цилиндрического сабвуфера: 23 см х 30,5 см. Корпус полностью изолированный; пилюлеобразное отверстие в центре, как утверждают разработчики Sonos, помогает более эффективно перемещать воздух. Внутри корпуса – пара шестидюймовых вуферов, каждый управляется своим усилителем (класс D). Динамики расположены «лицом» друг к другу: такая конструкция помогает увеличить мощность, уменьшить гул и дребезжание, и расширить низкочастотный диапазон (до 25 Гц). Варианты отделки: фирменные матовые белый и серый.

 

Сабвуфер можно использовать в комплекте с любым из фирменных широкополосных громкоговорителей, однако Sonos всё же рекомендует модели небольших габаритов: Beam Gen 2, Ray, One, One SL или «младшие» Symfonisk. Подключение осуществляется по Wi-Fi (5 ГГц), так что кабель только один – для питания. Фирменное мобильное приложение позволяет настроить уровень баса; там же доступны эквалайзер и технология акустической корректировки помещения Sonos Trueplay.

Связанные новости:
 Sonos Sub Mini: ожидание затягивается - 16.08.2022 00:01
 Конкурент Sonos Arc? - 26.07.2022 09:39
 Sonos стал доступнее - 18.05.2022 09:29
 Sonos покупает Mayht. Новому мини-сабу быть? - 13.04.2022 12:06
 Как Sonos, но Audio Pro… - 24.03.2022 00:59
 Мини-сабвуфер Sonos: догадки и предположения - 30.11.2021 20:03
 Звучащее настенное панно Sonos - 03.06.2021 13:07
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2022 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007