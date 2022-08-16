Sonos Sub Mini: ожидание затягивается

16.08.2022 00:01

Новое устройство Sonos не появится на рынке в ближайшее время. Предполагалось, что Sonos вскоре представит публике компактный сабвуфер Sub Mini, однако на днях компания объявила, что её доходы за последний отчётный период оказались меньше ожидаемых, в связи с чем выпуск новинок откладывается как минимум до декабря.

Слухи о появлении Sub Mini начали распространяться в конце прошлого года, а в июне нынешнего о скорой премьере говорили как о чём-то уже решённом. Многие рассчитывали, что доступный по цене сабвуфер Sonos появится в продаже до конца лета, но, как выясняется, ждать придётся дольше. В самой компании возлагали большие надежды на хорошие продажи нового «умного» беспроводного саундбара Sonos Ray, но они не оправдались: спрос был довольно низким из-за глобальных макроэкономических проблем (то есть роста инфляции) и пост-пандемийного замедления продаж телевизоров.

Тем не менее, руководство Sonos утверждает, что значительного нарушения планов нет, и компания продолжит выпускать по две новинки ежегодно. Информация о технических характеристиках Sub Mini, как и о его цене, по-прежнему недоступна.



