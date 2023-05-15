Sonos терпит убытки. Причина – нестабильный рынок.

15.05.2023 09:45

По мнению руководства Sonos, рынок аудиокомпонентов и домашних кинотеатров стал очень изменчивым и входит в стадию застоя. Именно этими причинами топ-менеджеры компании объяснили падение прибыли во втором квартале фискального 2023 года.



Выручка Sonos снизилась на 23,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 304,2 млн. долларов США. Если в прошлом году по итогам квартала компания получила прибыль в размере 46,9 млн. долларов, то аналогичный период нынешнего года принёс убытки – 10,6 млн. долларов США. В Sonos уже скорректировали годовой прогноз в сторону понижения: показатели, на которые инвесторы рассчитывали ранее, достигнуты, скорее всего, не будут. Уолл-стрит уже отреагировала на эту новость: 11 мая акции Sonos упали на 24%, с 21,14 доллара США за акцию до 16,14.



Докладывая инвесторам о сложившейся ситуации, генеральный директор Sonos Патрик Спенс (Patrick Spence) и финансовый директор Эдди Лазарус (Eddie Lazarus) говорили о том, что спрос на аудиопродукцию «определённо снизился». Причины – множество макроэкономических факторов, а также высокая активность конкурентов. Когда Спенса спросили, на что потратили деньги потребители, отказавшиеся от идеи приобрести систему домашнего кинотеатра, он ответил, что не знает, а Лазарус заявил, что у компании «нет иммунитета к слабым местам этой товарной категории». Спенс также сказал следующее: «Всё, что я знаю наверняка… – это то, что [потребительские расходы] сейчас идут не в аудиоотрасль. Я эксперт в этой области и знаю, что сейчас люди тратят свои деньги не на неё». Он также отметил, что Sonos не идёт по пути скидок – в отличие от конкурирующих брендов, которые, чтобы стимулировать продажи, предлагают покупателям скидки до 40%.



Sonos примет оперативные меры по сокращению операционных расходов. Кроме того, планируется увеличить долю прямых продаж. Генеральный директор компании намекнул, что ведётся разработка программ финансирования, которые должны привлечь покупателей и привести к росту продаж. Он отметил, что рынок очень хорошо отреагировал на новые продукты, Sonos Era 100 и Era 300, и сказал, что в ближайшие 5-10 лет они станут базой для других фирменных разработок.



