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Sonos вышел на рынок автозвука


20.04.2021 06:45

 

 

Компания Audi обнародовала информацию о своём новом полностью электрическом автомобиле Q4 e-tron. Одним из главных сюрпризов стало известие о том, что электрокары будут оснащаться аудиосистемами Sonos.

 

Комплект от Sonos состоит из 10 динамиков. Для обработки аудио сигнала используется алгоритм Sonoamic Panorama, разработка немецкого Института интегральных схем общества Фраунгофера. Четыре твитера и центральный динамик управляются выделенным усилителем; ещё один усилитель-бустер, восьмиканальный, работает с четырьмя низкочастотными драйверами и сабвуфером, установленным в багажнике автомобиля. Общая мощность системы с двумя задействованными усилителями составляет 580 Вт. 

 

Аудио система Sonos появится «на борту» всех Audi Q4 e-tron в комплектации Vorsprung; владельцы автомобилей других комплектаций могут рассчитывать на её установку в случае покупки дополнительного пакета Comfort and Sound. Соглашение между двумя компаниями предусматривает также совместную работу над будущими Audi A1, Q2 и Q3. О том, как в связи с этим будет развиваться – и будет ли – сотрудничество Audi и Bang & Olufsen, не сообщается.

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