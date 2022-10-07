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Sonus faber на инсталляционной арене


07.10.2022 11:30

 

 

Sonus faber расширяет ассортимент продукции, предназначенной для использования в проектах заказных электронных инсталляций (custom installation). Новая серия архитектурной акустики Arena состоит (пока) из двух встраиваемых громкоговорителей, Arena 30 и Arena 20, и сабвуфера S15.

 

Итальянский производитель сделал первый шаг в сторону развития технологии Ci-Fi (Custom Install Fidelity) в 2019 году: тогда появилась серия Palladio. Arena становится флагманом инсталляционной линейки; громкоговорители новой серии обеспечат более гибкий подход и возможность дальнейшей персонализации инсталляционных проектов.

 

«Старшая» модель, Arena 30, представляет собой четырёхполосную акустическую систему, которую можно использовать в качестве фронтальных каналов (левый-центр-правый), с 38-мм твитером с шёлковым куполом и 19-мм супертвитером, двумя басовиками 8” и  парой среднечастотников (6,25”). Выходная мощность устройства, высота которого составляет более 1,7 м – 600 Вт. Arena 20 – 3,5-полосная, с более скромными характеристиками (два НЧ-излучателя 8”, СЧ-драйвер 6,25”, твитер 25 мм, 400 Вт). Мощность сабвуфера Arena S15 тоже 400 ватт, он комплектуется парой НЧ-излучателей 8” c частотным откликом 29 Гц. Цены вполне соответствуют статусу флагманских моделей; так, британскому покупателю Arena 30 обойдётся в 14 тысяч фунтов стерлингов.

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