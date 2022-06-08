Sonus faber подстроится под Maserati

08.06.2022 00:35

Инженеры итальянской компании Sonus faber разработали аудиосистему для новых автомобилей Maserati.

Кабриолеты MC20 Cielo будут оснащаться двенадцатью динамиками. Устанавливаемый комплект состоит из двух твитеров с шёлковыми куполами, двух среднечастотников и двух басовиков, монтируемых в двери автомобиля; один высокочастотный и один среднечастотный динамик будут расположены на центральной панели; за тылы будут «отвечать» ещё два твитера и два СЧ-динамика.

Крыша автомобиля – складная, она может открываться и закрываться в течение всего 12 секунд. Аудио среда в салоне напрямую зависит от её положения; соответственно, перед звукоинженерами Sonus faber стояла задача обеспечить оптимальное акустическое восприятие в любой момент времени. Устанавливаемая система способна распознавать конфигурацию салона спорткара и настраивать звучание в зависимости от того, открыта или закрыта крыша кабриолета.



