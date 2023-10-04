Sony A75L vs A80L: дешевле или лучше?

04.10.2023 13:15

Компания Sony на волне популярности телевизора A80L, модели очень успешной и высоко оцененной экспертами, выпустила новинку, более доступную по цене. Хорошая новость? Да. Пока не копнёшь глубже.

Sony A75L оснащается таким же 4K OLED дисплеем (производства LG Display) и фирменным процессором XR, поддерживает HDR, Dolby Vision и HLG, а также AirPlay 2 (что обеспечивает возможность беспроводного стриминга напрямую со смартфоном и планшетов Apple). Операционная система: Google TV. Функции, востребованные геймерами, сохранены: есть поддержка VRR и ALLM, два порта HDMI 2.1; от A80L в новую модель перешло и специальное геймерское меню.

Чуть изменился дизайн подставки — и вот тут начинаются компромиссы. Да, цена новинки ниже. Но, например, подставка у неё фиксированная, в отличие от A80L: в «старшей» модели можно менять угол наклона дисплея. У Sony A75L нет встроенного микрофона, который позволял бы общаться с голосовым помощником Google Assistant. Более серьёзные «потери» – упрощённая аудиосистема, состоящая не из трёх актуаторов (в этих телевизорах Sony звук излучает сам экран), а из двух. Учитывая очень высокое качество звучания A80L (по стандартам ТВ со встроенным аудио), желающих приобрести «всё то же самое, но дешевле» может ждать разочарование… Да и дешевизна новой модели относительна. Sony A80 присутствует на рынке уже более полугода, и за это время его цена значительно снизилась. Поэтому сейчас эти телевизоры (в зависимости от размера) могут стоить столько же, сколько новые A75L, а в некоторых случаях даже дешевле. Эксперты ожидают, что Sony выправит ситуацию, подняв цены на A80L, или выпустит A75L в продажу непосредственно к «чёрной пятнице», позволив ритейлерам продавать его с большими скидками.