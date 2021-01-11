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Sony Cognitive Processor XR: видит и слышит как человек


11.01.2021 12:32

 

 

Обновлённая линейка телевизоров Sony не стала сюрпризом для экспертов рынка; большинство устройств – усовершенствованные версии моделей прошлого года. Главная новость – процессор с чипом Cognitive Processor XR, обладающий более высоким интеллектом по сравнению с использовавшимся ранее X1.

 

Процессор умеет думать, как человек; точнее говоря, при подготовке аудиовизуального контента к воспроизведению он учитывает, как именно люди слышат и видят окружающий их мир. В отличие от обычных алгоритмов искусственного интеллекта, Cognitive Processor XR распознаёт и анализирует все элементы изображения – цвет, контрастность, текстуру, детали – не по отдельности, а одновременно; так же работает человеческий мозг. Каждая сцена оценивается с учётом особенностей человеческого зрения: процессор «понимает», куда именно смотрит зритель, на какой части изображения фокусируется его взгляд, что позволяет придать дополнительную глубину «картинке» на экране, настроить каждый из оцениваемых параметров и синхронизировать их между собой.

 

Ещё одной особенностью нового уровня «интеллектуальности» телевизоров Sony Bravia XR являются расширенные возможности обработки звука. Благодаря функции XR Sound Position и технологиям Acoustic Surface Audio+ и Acoustic Multi-Audio процессор определяет местоположение источника звука на экране и соответствующим образом подстраивает воспроизведение: зритель воспринимает звуки идущими не из динамиков, а именно из той части экрана, на которой в этот момент демонстрируется изображение источника этих звуков. Технология XR Surround с функцией 3D Surround Upscaling преобразует двухканальный или 5.1-канальный аудио сигнал в виртуальное звучание 5.1.2, благодаря чему у слушателя возникает ощущение, что звук окружает его со всех сторон.

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