ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Sony и TCL собираются создать СП


26.01.2026 13:29

 

 

Sony и TCL объявили о планах по созданию совместного предприятия, которое будет осуществлять управление разработками, производством и продажами всей выпускаемой под торговой маркой Sony аудиовидеопродукции для домашнего использования.

 

Окончательное соглашение должно быть достигнуто к концу марта нынешнего года; если всё пойдёт по плану, реализация соглашения начнётся уже в апреле. Предполагается, что TCL будет владельцем 51% акций, у Sony останется 49%. Основная идея – в объединении сильнейших сторон обеих компаний. Вклад Sony – технологии, высочайшее качество и «громкий» бренд, которому много лет безоговорочно доверяет большое количество покупателей. TCL участвует как владелец крупной производственной базы и развитой цепочки поставки, в которую компания за последнее десятилетие вложила значительные средства. 

 

Что касается приобретаемой выгоды, для Sony этот союз станет возможностью улучшить финансовые показатели (несмотря на 18% от общего объема продаж, которые приходятся на подразделение Entertainment Technology & Service, в целом фирменные телевизоры продаются плохо, что тянет вниз всю группу компаний Sony), а TCL сможет ещё больше укрепить свои позиции на мировом рынке. Если проект будет реализован в полном соответствии с планами, потребители, вероятно, выиграют, за счёт ожидаемого снижения цен и большей доступности продукции.

Связанные новости:
 Безукоризненные цвета: TCL X11L - 15.01.2026 14:01
 Новинки TCL на выставке IFA 2025 - 11.09.2025 23:18
 RGB LED: яркое будущее Sony - 05.09.2025 16:35
 Телевизоры TCL: технология QD-Mini и звук Bang & Olufsen - 10.07.2025 23:35
 Hisense бросает вызов Sony  - 24.12.2024 12:18
 Лучшие AV-изобретения 2024 года - 17.12.2024 12:03
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2026 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007