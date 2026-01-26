Sony и TCL собираются создать СП

26.01.2026 13:29

Sony и TCL объявили о планах по созданию совместного предприятия, которое будет осуществлять управление разработками, производством и продажами всей выпускаемой под торговой маркой Sony аудиовидеопродукции для домашнего использования.



Окончательное соглашение должно быть достигнуто к концу марта нынешнего года; если всё пойдёт по плану, реализация соглашения начнётся уже в апреле. Предполагается, что TCL будет владельцем 51% акций, у Sony останется 49%. Основная идея – в объединении сильнейших сторон обеих компаний. Вклад Sony – технологии, высочайшее качество и «громкий» бренд, которому много лет безоговорочно доверяет большое количество покупателей. TCL участвует как владелец крупной производственной базы и развитой цепочки поставки, в которую компания за последнее десятилетие вложила значительные средства.



Что касается приобретаемой выгоды, для Sony этот союз станет возможностью улучшить финансовые показатели (несмотря на 18% от общего объема продаж, которые приходятся на подразделение Entertainment Technology & Service, в целом фирменные телевизоры продаются плохо, что тянет вниз всю группу компаний Sony), а TCL сможет ещё больше укрепить свои позиции на мировом рынке. Если проект будет реализован в полном соответствии с планами, потребители, вероятно, выиграют, за счёт ожидаемого снижения цен и большей доступности продукции.