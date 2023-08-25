Sony Interactive Entertainment планирует купить Audeze

25.08.2023 13:48

Sony Interactive Entertainment – подразделение корпорации Sony Group, разрабатывающее и продвигающее продукты линейки PlayStation. На днях была опубликована информация о том, что департамент запустил процедуру подготовки к сделке по приобретению активов Audeze, известного производителя наушников с магнитно-планарными излучателями. Сообщается, что Audeze сохранит независимость в принятии решений и продолжит разрабатывать мультиплатформенные аудиопродукты.



Sony Interactive Entertainment анонсировала первые фирменные беспроводные (с подключением по Bluetooth) наушники-вкладыши, которые будут оснащаться магнитно-планарными драйверами производства Audeze. Официальная презентация новинки должна состояться уже в этом году.



«Audeze – премиальный бренд; приобретение его компанией Sony Interactive Entertainment подчёркивает стремление последней продолжать развивать инновационные направления бизнеса и обеспечивать потребителей лучшей продукцией» – так прокомментировал новость о грядущей сделке старший вице-президент Sony Interactive Entertainment Хидеаки Нишино (Hideaki Nishino). Основатель и руководитель Audeze Санкар Тиагасамудрам (Sankar Thiagasamudram), в свою очередь, отметил, что Sony Interactive «даст Audeze уникальную возможность выйти на новый уровень и обеспечить лучшими в своём классе наушниками более широкую аудиторию, которая включает профессионалов в области звукозаписи, аудиофилов и геймеров». По его словам, он «очень воодушевлён новыми перспективами». Условия сделки не разглашаются.



