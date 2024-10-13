ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Sony LinkBuds: две новые модели наушников и колонка


13.10.2024 11:25

 

 

Несколько новинок появилось в ассортименте Sony. Это наушники-вкладыши LinkBuds Fit, беспроводные внутриканальные наушники LinkBuds Open и портативная колонка LinkBuds Speaker.

 

Беспроводные Sony LinkBuds Fit предназначены для тех, кто ведёт активный образ жизни. Система активного шумоподавления – с авторежимом окружающего звучания: наушники сами настраивают звук в зависимости от окружающих условий. Даже в очень шумных помещениях и пространствах пользователь может рассчитывать на чистоту звучания и высокое качество входящих звонков. Управлять устройством можно жестами или голосом, предусмотрен быстрый доступ к часто используемым функциям и/или популярным стриминговым сервисам. Наушники весят менее 5 г, могут подключаться к нескольким источникам сигнала одновременно, работают в автономном режиме до восьми часов (до 21 с подзарядкой в футляре), имеют защиту от влаги (IPX4).

 

Sony LinkBuds Open – также беспроводные, с кольцевыми драйверами открытого типа, позволяющими слышать внешние звуки. Функция «адаптивной регулировки громкости» (Adaptive Volume Control) автоматически подстраивает громкость воспроизведения в зависимости от того, находится ли пользователь в тихом месте или в шумном окружении. Возможности управления – такие же, как и у модели LinkBuds Fit, а вот полностью заряженного аккумулятора хватит на 5,5 часов (зато с подзарядкой в кейсе музыку можно слушать в течение 22 часов).

 

Наконец, ещё одна новинка, LinkBuds Speaker – это аксессуар, который Sony предлагает использовать вместе с наушниками серии LinkBuds, переключаясь при необходимости с наушников на колонку. Кроме того, громкоговоритель может играть роль динамика, если вам звонят. Разумеется, его можно использовать и как обычную Bluetooth-аудиосистему, просто подключив к смартфону. Есть отстёгивающийся ремешок для переноски; запас автономной работы – до 25 часов; защита от влаги IPX4.

Связанные новости:
 TIDAL отказывается от MQA и Sony 360 RA - 24.06.2024 14:12
 ULTернативная мощь Sony Power Sound  - 23.04.2024 15:40
 Вспоминая о Sony Walkman: наушники Defunc Mondo On-Ear  - 22.04.2024 13:17
 Sony A75L vs A80L: дешевле или лучше?  - 04.10.2023 13:15
 Спасти планету - 27.10.2022 09:50
 Sony LinkBuds S: технологично и эффективно - 24.05.2022 00:41
 Sony представила новые наушники LinkBuds - 21.02.2022 01:12
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2024 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007