Sony LinkBuds: две новые модели наушников и колонка

13.10.2024 11:25

Несколько новинок появилось в ассортименте Sony. Это наушники-вкладыши LinkBuds Fit, беспроводные внутриканальные наушники LinkBuds Open и портативная колонка LinkBuds Speaker.

Беспроводные Sony LinkBuds Fit предназначены для тех, кто ведёт активный образ жизни. Система активного шумоподавления – с авторежимом окружающего звучания: наушники сами настраивают звук в зависимости от окружающих условий. Даже в очень шумных помещениях и пространствах пользователь может рассчитывать на чистоту звучания и высокое качество входящих звонков. Управлять устройством можно жестами или голосом, предусмотрен быстрый доступ к часто используемым функциям и/или популярным стриминговым сервисам. Наушники весят менее 5 г, могут подключаться к нескольким источникам сигнала одновременно, работают в автономном режиме до восьми часов (до 21 с подзарядкой в футляре), имеют защиту от влаги (IPX4).

Sony LinkBuds Open – также беспроводные, с кольцевыми драйверами открытого типа, позволяющими слышать внешние звуки. Функция «адаптивной регулировки громкости» (Adaptive Volume Control) автоматически подстраивает громкость воспроизведения в зависимости от того, находится ли пользователь в тихом месте или в шумном окружении. Возможности управления – такие же, как и у модели LinkBuds Fit, а вот полностью заряженного аккумулятора хватит на 5,5 часов (зато с подзарядкой в кейсе музыку можно слушать в течение 22 часов).

Наконец, ещё одна новинка, LinkBuds Speaker – это аксессуар, который Sony предлагает использовать вместе с наушниками серии LinkBuds, переключаясь при необходимости с наушников на колонку. Кроме того, громкоговоритель может играть роль динамика, если вам звонят. Разумеется, его можно использовать и как обычную Bluetooth-аудиосистему, просто подключив к смартфону. Есть отстёгивающийся ремешок для переноски; запас автономной работы – до 25 часов; защита от влаги IPX4.



