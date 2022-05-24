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Sony LinkBuds S: технологично и эффективно


24.05.2022 00:41

 

 

Новые внутриканальные наушники Sony LinkBuds S многое позаимствовали у фирменной модели WF-1000XM4. Процессор Sony V1 обеспечивает эффективное подавление окружающих шумов и значительно снижает уровень нежелательных искажений, потребляя при этом минимальное количество энергии.

 

Драйверы – динамические пятимиллиметровые, с защитой от влаги IPX4 (наушники не сломаются, если на них попадут капли воды). Уровень громкости меняется автоматически, в зависимости от уровня окружающего шума – а также от того, где находится пользователь. Разработчики утверждают, что искусственный интеллект, который «отвечает» за надлежащую работу функции адаптивного звукового контроля (Adaptive Sound Control), изучает поведение владельца наушников и распознаёт те места, которые тот посещает чаще всего. Технология Precise Voice Pickup также автоматически подавляет окружающий шум, но уже в тех случаях, когда пользователю нужно поговорить по телефону.
Можно активировать функцию Speak-to-Chat: тогда, если владелец наушников, не снимая их, начинает беседовать с другим человеком, воспроизведение музыки приостанавливается. Если вынуть наушники из ушных каналов, запись тоже встанет на паузу. Приложение Endel позволяет создавать персонализированные звуковые профили.

 

Sony LinkBuds S работает с голосовыми помощниками Google Assistant и Alexa и поддерживает многопользовательскую мобильную игру с технологией дополненной реальности Ingress. Заряда аккумулятора хватает на 16 часов работы наушников (с выключённым режимом шумоподавления). В продаже новинка появится в ближайшее время.

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