Sony: наушники для спортивных

15.05.2020 11:30

Две новые модели наушников-вкладышей представила компания Sony. Внутриканальные полностью беспроводные WF-SP800N и WF-XB700 предназначены для тех пользователей, кто ведёт активный образ жизни и много занимается спортом.



Наушники Sony WF-SP800N имеют защиту от влаги, пота и пыли (IP55). Как утверждает компания-производитель, их даже мыть в проточной воде. Удобную, но надёжную посадку обеспечивает так называемая Tri-Hold структура. Если режим активного шумоподавления включён, наушники смогут работать без подзарядки до девяти часов; при выключенном режиме - до 13 часов. Подзарядка осуществляется с помощью защитного футляра: 10 минут – и можно слушать музыку ещё целый час. Управление осуществляется прикосновениями или голосом; бесплатное мобильное приложение позволяет настроить воспроизведение в соответствии с личными предпочтениями пользователя. Цена Sony WF-SP800N – около 200 Евро; цвета: чёрный, белый, синий. В продаже новинка появится в июле 2020 года.



Sony WF-XB700 можно купить уже сейчас. В них нет функции шумоподавления, управляются они с помощью кнопок, но поддержка голосовых ассистентов также имеется. Эти наушники лучше не проверять на герметичность (IPX4), зато в них есть функция Extra Bass, а цена – ниже 150 Евро. Sony WF-XB700 доступны в двух цветах – чёрном и синем.