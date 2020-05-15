ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

HI-FI&HIGH END SHOW 2019

С 11 по 14 апреля, старейшая российская выставка вновь соберет ценителей качественного звука и...

Винил Джем 2019

1-2 марта 2019 года, компания Нота Плюс совместно с дистрибьюторами производителей аппаратуры для...

ISE 2019: деловая программа

В нынешнем году деловая программа выставки Integrated Systems Europe пройдёт под девизом «Учиться,...

Sony: наушники для спортивных


15.05.2020 11:30

 

 

Две новые модели наушников-вкладышей представила компания Sony. Внутриканальные полностью беспроводные WF-SP800N и WF-XB700 предназначены для тех пользователей, кто ведёт активный образ жизни и много занимается спортом.

 

Наушники Sony WF-SP800N имеют защиту от влаги, пота и пыли (IP55). Как утверждает компания-производитель, их даже мыть в проточной воде. Удобную, но надёжную посадку обеспечивает так называемая Tri-Hold структура. Если режим активного шумоподавления включён, наушники смогут работать без подзарядки до девяти часов; при выключенном режиме  - до 13 часов. Подзарядка осуществляется с помощью защитного футляра: 10 минут – и можно слушать музыку ещё целый час. Управление осуществляется прикосновениями или голосом; бесплатное мобильное приложение позволяет настроить воспроизведение в соответствии с личными предпочтениями пользователя. Цена Sony WF-SP800N – около 200 Евро; цвета: чёрный, белый, синий. В продаже новинка появится в июле 2020 года.

 

Sony WF-XB700 можно купить уже сейчас. В них нет функции шумоподавления, управляются они с помощью кнопок, но поддержка голосовых ассистентов также имеется. Эти наушники лучше не проверять на герметичность (IPX4), зато в них есть функция Extra Bass, а цена – ниже 150 Евро. Sony WF-XB700 доступны в двух цветах – чёрном и синем.

Связанные новости:
 Новые беспроводные колонки Sony Extra Bass - 13.05.2020 14:11
 Sennheiser Momentum True Wireless 2 - 17.03.2020 15:05
 FiiO M5: лучший подарок (спортсмену) - 13.02.2020 12:07
 Исследование рынка: продажи наушников растут - 13.12.2019 13:40
 Klipsch S1: удобно, компактно, недорого - 11.11.2019 16:30
 Самые странные наушники - 25.10.2019 10:12
 Sony 360 Reality Audio: уже скоро - 17.10.2019 08:00
 Новинки Sony - 11.09.2019 14:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2020 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007